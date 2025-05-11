Зак Браун предложил, как расширить географию Формулы-1, не увеличивая количество Гран-при

Генеральный директор «Макларена» Зак Браун предложил решение, как расширить географию календаря чемпионата Формулы-1, при этом не увеличивая количество проводимых гонок.

«То, что мы сейчас делаем, говорит о том, что нам нужно продолжать совершенствоваться. Не стоит менять формулу проведения гонок сильно. Формула-1 с точки зрения спорта находится в выигрышном положении. Но проблема в том, что мы уже проводим по 24 Гран-при за сезон и требуем больше. Но сейчас нет возможности выходить за эти рамки и дальше увеличивать количество гонок.

Я думаю, что нужно проводить 20 фиксированных гонок, а ещё восемь этапов менять между собой, тем самым расширяя географию календаря. Проводить гонки в Индии, Южной Африке, Корее, но при этом не перегружать календарь чемпионата», — приводит слова Брауна GrandPrix247.