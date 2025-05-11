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Монтойя объяснил, в каком случае Макс Ферстаппен перейдёт в «Астон Мартин»

Монтойя объяснил, в каком случае Макс Ферстаппен перейдёт в «Астон Мартин»
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Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт колумбиец Хуан Пабло Монтойя уверен в том, что четырёхкратный чемпион Ф-1 и пилот «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен покинет австрийский коллектив и перейдёт в «Астон Мартин», если в ближайшие несколько лет британская команда станет доминировать в «Королевских гонках».

«Не ожидаю, что следующий сезон для «Астон Мартин» будет успешен, но через три или четыре года, а может, и раньше, эта команда будет побеждать во всех гонках без исключений. Если «Астон Мартин» сможет продемонстрировать свою перспективность, то Макс Ферстаппен станет частью этого коллектива. Это мой прогноз», — приводит слова Монтойи портал F1oversteer.

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