Монтойя объяснил, в каком случае Макс Ферстаппен перейдёт в «Астон Мартин»

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт колумбиец Хуан Пабло Монтойя уверен в том, что четырёхкратный чемпион Ф-1 и пилот «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен покинет австрийский коллектив и перейдёт в «Астон Мартин», если в ближайшие несколько лет британская команда станет доминировать в «Королевских гонках».

«Не ожидаю, что следующий сезон для «Астон Мартин» будет успешен, но через три или четыре года, а может, и раньше, эта команда будет побеждать во всех гонках без исключений. Если «Астон Мартин» сможет продемонстрировать свою перспективность, то Макс Ферстаппен станет частью этого коллектива. Это мой прогноз», — приводит слова Монтойи портал F1oversteer.