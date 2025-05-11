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Умер личный тренер Фернандо Алонсо, работавший с ним четверть века

Умер личный тренер Фернандо Алонсо, работавший с ним четверть века
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Физиотерапевт и личный тренер двукратного чемпиона Формулы-1 Фернандо Алонсо Фабрицио Борра умер в возрасте 64 лет в итальянском городе Форли в воскресенье (11 мая) утром после годичной борьбы с раком. Об этом сообщает издание Corriere della Sera.

Борра, родившийся в Брешии (Италия), был известным лицом в паддоке, поскольку работал с Алонсо на протяжении всей карьеры, начиная с его дебютного сезона в составе команды «Минарди» в 2001 году.

Борра также работал с такими легендарными пилотами, как семикратный чемпион Формулы-1 Михаэль Шумахер, помогая тогдашнему гонщику «Феррари» восстановиться после перелома ноги, полученного в аварии на Гран-при Великобритании в 1999 году.

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