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Марко: Цунода — это первый напарник М. Ферстаппена, который находится на его уровне

Марко: Цунода — это первый напарник М. Ферстаппена, который находится на его уровне
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Советник команды австрийского гоночного коллектива «Ред Булл» Хельмут Марко считает, что японский пилот Юки Цунода является первым напарником четырёхкратного чемпиона Ф-1 гонщика «быков» нидерландца Макса Ферстаппена, который находится на его уровне.

«Юки становится всё лучше и лучше. Он является первым напарником Макса, который действительно находится на его уровне. К сожалению, Юки по-прежнему совершает слишком много ошибок, как только давление на него возрастает», — приводит слова Марко портал Total Motosport.

Ранее Хельмут Марко заявил, что не считает переход Лоусона из «Ред Булл» в «Рейсинг Буллз» понижением.

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