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«У него всё заработает». Джордж Расселл — о первом сезоне Хэмилтона в составе «Феррари»

«У него всё заработает». Джордж Расселл — о первом сезоне Хэмилтона в составе «Феррари»
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл выразил слова поддержки в адрес семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона, с которым раньше вместе выступал в одной команде. Теперь Льюис защищает цвета «Феррари», где сезон у него складывается не лучшим образом.

«Льюис — это чемпион и победитель по жизни, но сейчас у него не складываются дела в карьере. Если бы он сейчас радовался и демонстрировал довольный вид, то люди бы задавались вопросом по поводу его адекватности.

Мне всегда нравился Льюис как человек, и я всегда относился к нему с уважением. Мне больно наблюдать, как этот пилот сейчас не получает удовольствия от гонок. А не получает он его, потому что ему важны не деньги, а спортивные результаты, что сейчас у него не получается показать. Но я знаю, что у него всё заработает», — приводит слова Расселла Motorsport Week.

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