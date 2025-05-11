Ален Прост: СМИ пишут, что Хэмилтон потерял свой уровень. Но это не так

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 француз Ален Прост не сомневается в том, что семикратный чемпион Ф-1 пилот «Феррари» британец Льюис Хэмилтон по-прежнему является высококлассным пилотом, несмотря на череду неудачных выступлений в текущем сезоне.

«Сегодня существует огромное количество средств массовой информации, которые оказывают влияние на социальные сети. Если послушать их, то можно услышать что-то вроде такого: «У Ландо Норриса нет шансов, Льюис Хэмилтон потерял свой уровень».

[В отношении Льюиса] Одной из причин этого является его откровенность. Великая сила Хэмилтона всегда заключалась в признании своих ошибок. Однако, делая это публично, он подрывает свой имидж и, возможно, даже свою уверенность. Люди говорят, что с ним покончено как с пилотом Ф-1. Но мы увидели по его победе в спринте в Шанхае, что это не так», — приводит слова Проста издание L'Equipe.