Бывший пилот Формулы-1 высоко оценил перспективы Алекса Албона

Бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл прокомментировал выступление пилота «Уильямса» Алекса Албона на Гран-при Майами, отметив его заметный прогресс и дальнейшие перспективы.

«Алекс Албон продемонстрировал ещё одну очень яркую и крутую гонку. В конечном итоге «Уильямс» оказались четвёртыми в пелотоне, и в целом весь уикенд для них прошёл очень продуктивно. Если бы не техническое нарушение в режиме машины безопасности, за что Алекс получил пять секунд штрафного времени, то он мог бы заработать ещё несколько очков и в спринте. Сейчас Албон находится на пике своей формы в карьере», — приводит слова Брандла Crash.