Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Деймон Хилл: Бриаторе станет последним руководителем «Альпин»

Деймон Хилл: Бриаторе станет последним руководителем «Альпин»
Комментарии

Чемпион Формулы-1 1996 года англичанин Деймон Хилл выдвинул смелое предположение о будущем французского гоночного коллектива «Альпин».

«Я предполагаю, что Флавио будет последним руководителем «Альпин», — написал Хилл на своей странице в социальных сетях.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Оливер Оукс ушёл с поста руководителя команды «Альпин», его обязанности временно взял на себя исполнительный советник команды Флавио Бриаторе. Таким образом, 75-летний итальянский предприниматель станет уже восьмым руководителем коллектива.

Ранее Хилл заявил, что верит в уход Макса Ферстаппена на год из Формулы-1.

Материалы по теме
Хилл верит, что Ферстаппен может на год уйти из Формулы-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android