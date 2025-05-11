Деймон Хилл: Бриаторе станет последним руководителем «Альпин»

Чемпион Формулы-1 1996 года англичанин Деймон Хилл выдвинул смелое предположение о будущем французского гоночного коллектива «Альпин».

«Я предполагаю, что Флавио будет последним руководителем «Альпин», — написал Хилл на своей странице в социальных сетях.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Оливер Оукс ушёл с поста руководителя команды «Альпин», его обязанности временно взял на себя исполнительный советник команды Флавио Бриаторе. Таким образом, 75-летний итальянский предприниматель станет уже восьмым руководителем коллектива.

Ранее Хилл заявил, что верит в уход Макса Ферстаппена на год из Формулы-1.