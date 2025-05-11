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Тост: решение взять Лоусона на место Переса было неправильным. Здесь не должно быть споров

Тост: решение взять Лоусона на место Переса было неправильным. Здесь не должно быть споров
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Бывший руководитель команды Формулы-1 «Альфа Таури» («Торо Россо») Франц Тост раскритиковал решение «Ред Булл» взять новозеландца Лиама Лоусона на место мексиканца Серхио Переса.

«Я изначально выступал за то, чтобы они выбрали Юки Цуноду. У него к тому моменту уже был опыт, он был быстр. Результат его подписания был тогда хорошо известен.

Решение взять Лоусона на место Переса было неправильным, поскольку Юки быстрее и опытнее Лиама. Здесь не должно быть споров», — приводит слова Тоста портал PlanetF1.

Ранее Тост не исключил, что четырёхкратный чемпион Ф-1 Макс Ферстаппен возьмёт год перерыва от выступлений в Формуле-1.

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