«Держу кулачки за него». Феттель назвал пилота, который должен выступать за «Кадиллак»

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 немец Себастьян Феттель назвал пилота, который должен присоединиться к американскому коллективу «Кадиллак» в качестве боевого гонщика.

«Было бы здорово, если бы Мику Шумахеру дали второй шанс проявить себя в Формуле-1 и взяли в «Кадиллак». Он стал гораздо более опытным гонщиком и уже отлично показал себя в WEC. Я желаю ему всего наилучшего.

Конечно, мы с ним постоянно общаемся. И мне известно, чем закончилась его карьера в Ф-1. Я держу кулачки, чтобы у него появился ещё один шанс в Формуле-1, поскольку верю, что Мик вполне может конкурировать с другими гонщиками на таком уровне», — приводит слова Феттеля портал PlanetF1.