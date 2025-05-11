Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Держу кулачки за него». Феттель назвал пилота, который должен выступать за «Кадиллак»

«Держу кулачки за него». Феттель назвал пилота, который должен выступать за «Кадиллак»
Комментарии

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 немец Себастьян Феттель назвал пилота, который должен присоединиться к американскому коллективу «Кадиллак» в качестве боевого гонщика.

«Было бы здорово, если бы Мику Шумахеру дали второй шанс проявить себя в Формуле-1 и взяли в «Кадиллак». Он стал гораздо более опытным гонщиком и уже отлично показал себя в WEC. Я желаю ему всего наилучшего.

Конечно, мы с ним постоянно общаемся. И мне известно, чем закончилась его карьера в Ф-1. Я держу кулачки, чтобы у него появился ещё один шанс в Формуле-1, поскольку верю, что Мик вполне может конкурировать с другими гонщиками на таком уровне», — приводит слова Феттеля портал PlanetF1.

Материалы по теме
Штайнер назвал идеальный состав «Кадиллака». В нём нет Мика Шумахера
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android