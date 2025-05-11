Жоанн Зарко прокомментировал свою победу на Гран-при Франции MotoGP

Французский мотогонщик команды «ЛСР Хонда» Жоанн Зарко дал комментарий после своей уверенной победы на шестом этапе Гран-при Франции MotoGP.

«Просто фантастика. Иногда ты идёшь к победе. Сегодня нужно было просто дождаться нужного момента. Это очень особенное чувство.

Я чувствую себя особенным и горжусь этим, потому что люблю историю мотоциклов, и вписать в неё строчку как француз, выигравший домашний Гран-при, — это просто магия.

Я всегда выкладываюсь по максимуму, надеясь выиграть гонки или попасть на подиум. Но сегодня всё решило это решение — остаться на дождевых покрышках», — приводит слова Зарко Crash.

Стоит отметить, что для Зарко эта победа стала первой в сезоне 2025 года.