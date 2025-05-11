Жоанн Зарко прокомментировал свою победу на Гран-при Франции MotoGP
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Французский мотогонщик команды «ЛСР Хонда» Жоанн Зарко дал комментарий после своей уверенной победы на шестом этапе Гран-при Франции MotoGP.
MotoGP 2025. Этап 6, Ле Ман, Франция
Гран-при Франции. Основная гонка
11 мая 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Жоанн Зарко
Honda
45:47.541
2
Марк Маркес
Ducati
+19.907
3
Фермин Альдегер
Ducati
+26.532
«Просто фантастика. Иногда ты идёшь к победе. Сегодня нужно было просто дождаться нужного момента. Это очень особенное чувство.
Я чувствую себя особенным и горжусь этим, потому что люблю историю мотоциклов, и вписать в неё строчку как француз, выигравший домашний Гран-при, — это просто магия.
Я всегда выкладываюсь по максимуму, надеясь выиграть гонки или попасть на подиум. Но сегодня всё решило это решение — остаться на дождевых покрышках», — приводит слова Зарко Crash.
Стоит отметить, что для Зарко эта победа стала первой в сезоне 2025 года.
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