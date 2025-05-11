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Франц Тост объяснил, в чём заключается главная задача Цуноды в «Ред Булл»

Франц Тост объяснил, в чём заключается главная задача Цуноды в «Ред Булл»
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Бывший руководитель команды Формулы-1 «Альфа Таури» («Торо Россо») Франц Тост объяснил, в чём заключается главная задача японского пилоты Юки Цуноды в «Ред Булл».

«Юки хорошо показывает себя в квалификации, но в гонке ему необходимо быть более агрессивным. Конечно, мы не должны забывать, что ему всё ещё нужно лучше узнать машину. Особенно это касается управления шинами, что имеет решающее значение для гонок. Ему всё ещё нужно время для адаптации в болиде.

Мы с Цунодой поддерживаем постоянный контакт. И он знал, чего ожидать [от работы бок о бок с Ферстаппеном]. Ему остаётся только учиться у Макса, который демонстрирует фантастические результаты. Если вы приходите в «Ред Булл» с мыслью, что должны победить Ферстаппена, то вы уже потерпели поражение. Макс, несомненно, самый быстрый гонщик в Ф-1 на данный момент. Его напарник должен с этим смириться.

Задача Цуноды состоит в том, чтобы быть как можно ближе к Ферстаппену, и до сих пор у него это неплохо получалось», — приводит слова Тоста портал PlanetF1.

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