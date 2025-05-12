Алонсо: я на том же уровне, что в 2023 году, когда был одним из самых быстрых пилотов

Двукратный чемпион Формулы-1 пилот британского коллектива «Астон Мартин» испанец Фернандо Алонсо считает, что он выступает так же, как и в 2023 году.

«Впереди нас ждут определённые трудности, и нам необходимо найти свой темп. Два года назад я боролся за подиум и был одним из самых быстрых гонщиков в паддоке. Недавно мы проанализировали некоторые моменты [из моих выступлений]. И могу сказать, что я нахожусь на том же или даже более высоком уровне [по сравнению с тем, что показывал в 2023 году]. Как я уже говорил, результаты, подобные тем, что мы продемонстрировали в спринте и квалификации в Майами, вероятно, немного лучше, чем в 2023 году, когда я только пытался адаптироваться к машине и команде.

Сейчас мы находимся по другую сторону баррикад, поэтому нам необходимо усвоить некоторые уроки и работать ещё усерднее. Однако мы стараемся быть единой командой и преодолевать все трудности вместе», — приводит слова Алонсо портал F1i.