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Алонсо отреагировал на смерть личного тренера, с которым работал четверть века

Алонсо отреагировал на смерть личного тренера, с которым работал четверть века
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Двукратный чемпион Формулы-1 пилот британского коллектива «Астон Мартин» испанец Фернандо Алонсо отдал дань уважения своему личному тренеру Фабрицио Борра, который скончался в возрасте 64 лет в итальянском городе Форли.

«Я буду скучать по тебе, Фабри. Каждый день. Спасибо, что научил меня многому и сделал меня лучше как человека и спортсмена. Вся моя карьера с тобой была величайшей удачей, которая у меня только могла быть. Покойся с миром, брат», — написал Алонсо на своей странице в социальных сетях.

Борра работал с Алонсо с момента его дебюта в «Минарди» в 2001 году. Специалист продолжал сотрудничать с Фернандо на протяжении всей его карьеры в Формуле-1.

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