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«Гораздо лучше». Уиндзор назвал команду Ф-1, о переходе в которую следует подумать Сайнсу

«Гораздо лучше». Уиндзор назвал команду Ф-1, о переходе в которую следует подумать Сайнсу
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Известный обозреватель Формулы-1 Питер Уиндзор высказал мнение, что испанскому гонщику Карлосу Сайнсу следует подумать над переходом в «Кик-Заубер».

«Если бы он перешёл в «Кик-Заубер», то в 2026 году стал бы гонщиком номер один вместе с Нико Хюлькенбергом, а Джонатан Уитли проводил бы очень хорошую работу в качестве руководителя команды. В долгосрочной перспективе для Карлоса гораздо лучше быть в «Ауди». Если он не собирается возвращаться в «Феррари», возможно, ему лучше быть первым номером в «Ауди», чем подмастерьем в «Уильямсе», — сказал Уиндзор на своём канале в YouTube.

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