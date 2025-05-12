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Расселл поделился впечатлениями о фильме про Ф-1 с Питтом после просмотра некоторых кадров

Расселл поделился впечатлениями о фильме про Ф-1 с Питтом после просмотра некоторых кадров
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл поделился впечатлениями о фильме о Формуле-1 с Брэдом Питтом в главной роли. Мировая премьера картины состоится 23 июня. Расселл посмотрел несколько кадров из киноленты.

«Здесь так много драмы. Нам действительно повезло, что мы уже посмотрели несколько кадров. Я был очень впечатлён тем, как всё было сделано, ведь порой очень сложно по-настоящему продемонстрировать скорость, с которой мы проходим повороты. Что касается визуальных эффектов, то они здесь поистине потрясающие. Думаю, всё здорово, в том числе для Формулы-1.

Помню, пару лет назад, в Сильверстоуне, мы выстроились на стартовой решётке, готовые к исполнению национального гимна. Я оглянулся и увидел Брэда Питта и Демсона Идриса, стоящих рядом с нами. И мне пришлось оглянуться дважды, как будто рядом с нами появились какие-то новые гонщики! Думаю, поэтому фильм получился таким аутентичным», — приводит слова Расселла Grandprix247.

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