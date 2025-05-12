Расселл рассказал, что из атрибутов Ф-1 понравилось Питту во время работы над фильмом

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл рассказал, почему фильм о Формуле-1 с голливудским актёром Брэдом Питтом в главной роли должен получиться крайне достоверным.
«Помню, когда дело дошло до пилотирования, Брэд Питт и Демсон Идрис практиковались на симуляторе «Мерседеса». И однажды я немного задержался, потому что Брэд проехал несколько дополнительных кругов на симуляторе – ему это очень нравилось. Полагаю, именно это сделает данный фильм таким достоверным. Вся команда отнеслась к нему очень серьёзно», — приводит слова Расселла Grandprix247.
Ранее Расселл поделился впечатлениями о фильме после просмотра некоторых кадров.
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