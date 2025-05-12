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Фелипе Масса отреагировал на смерть личного тренера Фернандо Алонсо

Фелипе Масса отреагировал на смерть личного тренера Фернандо Алонсо
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Бывший гонщик Формулы-1, вице-чемпион 2008 года Фелипе Масса дал комментарий по поводу смерти личного тренера пилота «Астон Мартин» Фернандо Алонсо Фабрицио Борра. Именитый специалист скончался в возрасте 64 лет в итальянском городе Форли.

«Даже не верю. Очень жаль. Мы будем сильно скучать по Фабри. Покойся с миром», — написал Масса на странице в социальных сетях.

Борра работал с Алонсо с момента его дебюта в «Минарди» в 2001 году. Специалист продолжал сотрудничать с Фернандо на протяжении всей его карьеры в Формуле-1.

Ранее с комментарием выступил сам Фернандо.

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