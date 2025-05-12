Тото Вольф ответил, будет ли фильм о Формуле-1 с Брэдом Питтом смотреться аутентично

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился мнением о предстоящем выходе фильма о Формуле-1 с Брэдом Питтом в главной роли. Мировая премьера киноленты состоится 23 июня.
«Использовавшиеся при съёмках технологии настолько хороши, что даже для таких заядлых людей в мире автоспорта, как мы, они аутентичны. Я действительно с нетерпением жду, когда зрители смогут оценить эту аутентичность. При этом в фильме также есть потрясающая драматическая история, линия о славе, любви, романтике и комедийная составляющая», — приводит слова Вольфа издание Grandprix247.
Презентационный ролик «Кадиллака» в Формуле-1: