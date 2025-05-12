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Хорнер может уйти с должности главы «Ред Булл» после Гран-при Эмилии-Романьи – oe24

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер может покинуть должность после Гран-при Эмилии-Романьи, который пройдёт с 16 по 18 мая в Имоле (Италия), сообщает oe24.

В качестве возможной замены называется австриец Франц Тост, с 2005 по 2023 год возглавлявший команду Формулы-1 «Торо Россо» (впоследствии – «Альфа Таури»).

Напомним, после шести этапов сезона-2025 «Ред Булл» занимает третье место в Кубке конструкторов.

Кубок конструкторов:

1. «Макларен» — 246 очков.

2. «Мерседес» — 141.

3. «Ред Булл» — 105.

4. «Феррари» — 94.

5. «Уильямс» — 37.

6. «Хаас» — 20.

7. «Астон Мартин» — 14.

8. «Рейсинг Буллз» — 8.

9. «Альпин» — 7.

10. «Кик-Заубер» — 6.