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Цунода объяснил, почему не намерен переезжать в Великобританию после перехода в «Ред Булл»

Цунода объяснил, почему не намерен переезжать в Великобританию после перехода в «Ред Булл»
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Новичок «Ред Булл» Юки Цунода признался, что в настоящий момент не планирует переезжать в Великобританию, где базируется команда. Напомним, Цунода стал гонщиком «Ред Булл» перед Гран-при Японии. Ранее он выступал за итальянскую команду «Рейсинг Буллз».

«Нет, сейчас я об этом не не думаю и пока не собираюсь этого делать. Я достаточно часто бывал в Великобритании и не думаю, что переезд может принести много преимуществ. У меня больше преимуществ, когда я проживаю в Италии. Я жил в Милтон-Кинсе, к сожалению, это было во время карантина. Так что я не лучшим образом провёл время в Великобритании. Когда выступаешь в Формуле-1, очень важно, чтобы у тебя был дом, где чувствуешь себя комфортно и можешь привести в порядок свои мысли. На данный момент Италия позволяет мне перезагрузиться. В этой стране я чувствую себя очень комфортно. Я счастлив в Италии, хотя мне нравится ездить в Милтон-Кинс для работы на симуляторе или чего-то ещё», — приводит слова Цуноды Racingnews365.

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