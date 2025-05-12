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Вышел новый трейлер фильма «Формула-1» с Брэдом Питтом

Вышел новый трейлер фильма «Формула-1» с Брэдом Питтом
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В понедельник, 12 мая, официальный YouTube-канал «Королевских гонок» опубликовал новый трейлер фильма «Формула-1», в котором главную роль исполнил популярный 61-летний голливудский актёр Брэд Питт.

Трейлер фильма режиссёра Джозефа Косински доступен к просмотру на YouTube-канале Формулы-1.

Премьера ленты состоится 27 июня 2025 года. Издание АМС ранее сообщило, что хронометраж фильма составит 2 часа 30 минут.

Напомним, лента расскажет о вымышленной команде «Апекс», которая получает восходящую звезду Ф-1 Джошуа Пирса (Демсон Идрис). Понимая, что юному дарованию требуется опытный наставник, владелец команды (Хавьер Бардем) приглашает на роль напарника Пирса своего старого друга Сонни Хейса (Брэд Питт) — ветерана гонок, который выступал в Ф-1 в 1990-х.

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