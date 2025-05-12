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Расселл поделился ощущениями от новой технологии для гонщиков во время жарких Гран-при

Расселл поделился ощущениями от новой технологии для гонщиков во время жарких Гран-при
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Британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл из «Мерседеса» высказался об охлаждающих жилетах.

Расселл стал одним из первых пилотов, получивших возможность опробовать охлаждающий жилет, приняв участие в таком на Гран-при Бахрейна — 2025. С 2026 года использование жилетов станет обязательным в условиях на этапах с высокой температурой воздуха (выше 31 градуса). При использовании жилета лимит допустимого веса болида увеличивается до 5 кг. При температуре ниже 31 жилеты разрешается использовать, но допустимый вес автомобиля не меняется.

«Я чувствую, что мне повезло, что у меня была возможность участвовать в этапе в охлаждающем жилете. Это ещё не идеальная технология, однако это определённое улучшение комфорта. Мы не обсуждали это коллективно, и не все поддерживают его использование, что тоже несёт пользу.

Кто-то недавно обратил внимание на то, что, например, футболисты в холодный день надевают перчатки, а некоторые — футболку с длинными рукавами. И у нас это должен решать пилот. Возможно, следует немного снизить риск перегрева. В Саудовской Аравии было жарко, в Бахрейне тоже, возможно, это можно было бы скорректировать на несколько градусов», — приводит слова Расселла издание GPblog.

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