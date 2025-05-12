Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Названа причина, по которой руководитель «Мерседеса» пропустит Гран-при Эмилии-Романьи

Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф пропустит седьмой этап сезона 2025 года Гран-при Эмилии-Романьи, который станет домашним для итальянского гонщика немецкого коллектива Андреа Кими Антонелли.

Тото Вольф отправится в Соединённые Штаты Америки (США), чтобы посетить выпускной вечер своего сына, сообщили в Racingnews365.

В Имоле же руководить командой будет директор по коммуникациям Брэдли Лорд, чем уже и занимался на втором этапе сезона в Японии, когда Вольф пропускал Гран-при.

Гран-при Эмилии-Романьи состоится с 16 по 18 мая и станет первым европейским этапом 2025 года.

Лидером чемпионата среди пилотов является австралиец Оскар Пиастри из «Макларена» — 131 очко, а сам британский коллектив возглавляет Кубок конструкторов — 246 баллов.