Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Названа причина, по которой руководитель «Мерседеса» пропустит Гран-при Эмилии-Романьи

Названа причина, по которой руководитель «Мерседеса» пропустит Гран-при Эмилии-Романьи
Аудио-версия:
Комментарии

Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф пропустит седьмой этап сезона 2025 года Гран-при Эмилии-Романьи, который станет домашним для итальянского гонщика немецкого коллектива Андреа Кими Антонелли.

Тото Вольф отправится в Соединённые Штаты Америки (США), чтобы посетить выпускной вечер своего сына, сообщили в Racingnews365.

В Имоле же руководить командой будет директор по коммуникациям Брэдли Лорд, чем уже и занимался на втором этапе сезона в Японии, когда Вольф пропускал Гран-при.

Гран-при Эмилии-Романьи состоится с 16 по 18 мая и станет первым европейским этапом 2025 года.

Лидером чемпионата среди пилотов является австралиец Оскар Пиастри из «Макларена» — 131 очко, а сам британский коллектив возглавляет Кубок конструкторов — 246 баллов.

Материалы по теме
Видео
Вышел новый трейлер фильма «Формула-1» с Брэдом Питтом
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android