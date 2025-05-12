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Два опытных инженера «Феррари» в Формуле-1 перешли в «Альпин» к Бриаторе — источник

Два опытных инженера «Феррари» в Формуле-1 перешли в «Альпин» к Бриаторе — источник
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Два опытных инженера команды Формулы-1 «Феррари» перешли в коллектив «Альпин» под руководством Флавио Бриаторе, сообщило издание Scuderia Ferrari Fans.

Как говорится в статье, Кристофер М., работающий в Маранелло 11 лет с 2014-го и в последние годы занимал одну из ключевых ролей в отделе аэродинамики, а Сильвио Капассо, пришедший в «Феррари» в 2019-м, получив образование в Туринском политехническом университете, был занят в отделе моделирования и симуляции.

Оба инженера провели пять месяцев в «отпуске по уходу за садом» и приступили к работе под руководством Бриаторе.

Седьмой этап Формулы-1 Гран-при Эмилии-Романьи состоится с 16 по 18 мая и станет первым европейским этапом 2025 года.

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