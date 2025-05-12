Чемпион Формулы-1 Вильнёв рассказал, благодаря чему Оскар Пиастри стал сильным гонщиком

Чемпион Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв оценил вклад бывшего пилота «Королевских гонок» Марка Уэббера в карьеру Оскара Пиастри из команды «Макларен». Напомним, Уэббер является менеджером австралийского пилота британского коллектива.

«Оскар Пиастри, похоже, не подвержен давлению, и у него есть хороший наставник в лице Марка Уэббера. Он тот, на кого Оскар может положиться. Я бы не стал называть его как отцовскую фигуру в жизни Пиастри, но между ними существует баланс, энергия, и это очень помогает», — приводит слова Вильнёва издание GPblog.

Ранее бывший инженер, а ныне эксперт Гэри Андерсон объяснил, почему Пиастри выглядит сильнее партнёра Ландо Норриса.