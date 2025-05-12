Норрис — о «Макларене»: следим за тем, чтобы мы не расслаблялись

Британский гонщик Формулы-1 Ландо Норрис, представляющий «Макларен», подчеркнул отличную атмосферу в команде.

«У нас здорово. Очевидно, что здесь царит хорошая атмосфера, потому что это лучшее начало сезона, которое было у McLaren за много-много лет. Для многих людей, работающих у нас, это старт мечты – мы выигрываем гонки. Это то, что мы здесь делаем и к чему стремимся.

Наша цель — лидировать как в личном зачёте, так и в Кубке конструкторов. Так что атмосфера отличная, но главное, что все по-прежнему очень хорошо работают вместе. В этом году мы полны решимости, однако также уделяем большое внимание следующему сезону и следим за тем, чтобы мы не расслаблялись», — приводит слова Норриса издание Racingnews365.