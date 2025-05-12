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В «Ред Булл» опровергли слухи об увольнении Хорнера после Имолы — Daily Mail

В «Ред Булл» опровергли слухи об увольнении Хорнера после Имолы — Daily Mail
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Британское издание Daily Mail сообщило, что источники из команды Формулы-1 «Ред Булл» опровергли слухи об увольнении руководителя гоночного коллектива Кристиана Хорнера после седьмого этапа «Королевских гонок» в сезоне 2025 года Гран-при Эмилии-Романьи.

Ранее издание OE24 рассказало, что Хорнер покинет «Ред Булл», а одним из кандидатов на его место был назван Франц Тост, с 2005 по 2023 год возглавлявший команду Формулы-1 «Торо Россо» (впоследствии – «Альфа Таури»). Примечательно, что Тост ушёл из «младших быков» после того, как в СМИ неоднократно писали о спорных вопросах между Кристианом и Францем.

Седьмой этап Формулы-1 Гран-при Эмилии-Романьи состоится с 16 по 18 мая и станет первым европейским этапом 2025 года.

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