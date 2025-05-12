Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Сдерживает бить машины и мотивирует спонсоров». Попов — о контракте Колапинто на 5 гонок

«Сдерживает бить машины и мотивирует спонсоров». Попов — о контракте Колапинто на 5 гонок
Комментарии

Популярный российский комментатор Алексей Попов отреагировал на замену австралийского гонщика Джека Дуэна на аргентинца Франко Колапинто в команде Формулы-1 «Альпин».

«Колапинто всё-таки поедет [за «Альпин»]. К этому шло, но поедет он, правда, не до конца сезона, а только пять следующих гонок. Вот шесть проехал Дуэн, пять достанется Колапинто официально, при этом Джек остаётся резервистом.

Это чуть-чуть сдерживает Франко от того, чтобы бить машины, как в «Уильямсе», и заодно мотивирует его спонсоров, чтобы вовремя переводить деньги. То есть Флавио [Бриаторе] на таком собаку съел», — сказал Попов в видеоролике VK-группы «Гаснут Огни».

Материалы по теме
Экс-пилот Ф-1: контракт Колапинто на пять гонок не вотум доверия гонщику
Два опытных инженера «Феррари» в Формуле-1 перешли в «Альпин» к Бриаторе — источник
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android