«Сдерживает бить машины и мотивирует спонсоров». Попов — о контракте Колапинто на 5 гонок

Популярный российский комментатор Алексей Попов отреагировал на замену австралийского гонщика Джека Дуэна на аргентинца Франко Колапинто в команде Формулы-1 «Альпин».

«Колапинто всё-таки поедет [за «Альпин»]. К этому шло, но поедет он, правда, не до конца сезона, а только пять следующих гонок. Вот шесть проехал Дуэн, пять достанется Колапинто официально, при этом Джек остаётся резервистом.

Это чуть-чуть сдерживает Франко от того, чтобы бить машины, как в «Уильямсе», и заодно мотивирует его спонсоров, чтобы вовремя переводить деньги. То есть Флавио [Бриаторе] на таком собаку съел», — сказал Попов в видеоролике VK-группы «Гаснут Огни».