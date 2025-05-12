Лоусон из «Рейсинг Буллз» объяснил, почему сезон-2025 Ф-1 является самым напряжённым

Новозеландский гонщик Формулы-1 Лиам Лоусон, представляющий коллектив «Рейсинг Буллз», высказался о плотной борьбе в сезоне 2025 года.

«Будто бы этот год в Формуле-1 является самым напряжённым в истории, особенно в квалификации. Разница в одну или две десятые может оставить вас в первом сегменте или вывести в третий, что действительно очень тяжело, но именно это делает гонки довольно захватывающими.

Я чувствовал себя по-настоящему комфортно за рулём «Рейсинг Буллз» в Джидде. В Бахрейне было тоже хорошо. Так что думаю, что с точки зрения комфорта я нахожусь в нужном месте. Речь идёт просто о том, чтобы изучать новые трассы и максимально использовать их потенциал», — приводит слова Лоусона издание Racingnews365.