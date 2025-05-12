Вильнёв: Пиастри — золотой ребёнок, он не получит штраф так легко, как Ферстаппен

54-летний канадский автогонщик Жак Вильнёв, чемпион серии Indycar и Формулы-1, заявил, что австралийский пилот «Королевских гонок» Оскар Пиастри, представляющий команду «Макларен», является любимчиком в паддоке, что поможет ему в титульной борьбе в сезоне-2025.

«Пиастри любят. Сейчас он как золотой ребёнок. Если что-то случится на трассе, то он не получит штраф так легко, как, например, Макс Ферстаппен. Это также большое подспорье в борьбе за чемпионство», — приводит слова Вильнёва издание GPblog.

После шести этапов Формулы-1 в 2025 году Оскар лидирует в личном зачёте, имея на своём счету 131 очко. Его партнёр Ландо Норрис второй — 115.