Алексей Попов — о Сайнсе на ГП Майами: увидели ответ, почему его не взяли в топ-команды

Популярный российский комментатор Алексей Попов высказался о поведении испанского гонщика Формулы-1 Карлоса Сайнса из команды «Уильямс» во время Гран-при Испании.

«Сайнс взялся за своё, я бы так сказал. Это вот частично [в Майами] мы увидели ответ, почему его не взяли в топ-команды. Чему многие удивлялись, а я понимал почему — ещё в «Феррари» это видел, что делает он, его кузен, менеджер, папа. Чего не делал Шарль [Леклер], потому что за него некому было заступиться. И что он там устроил с предыдущим руководством — с Маттиа Бинотто, который сейчас в «Кик-Заубере», в «Ауди».

Надеюсь, что [Джеймс] Ваулз просто не дрогнет. Потому что вот это уже началось — то же самое, что раньше. «Я потерял веру во всё; мне обещали, что Албон меня не обгонит, но он и взял и прошёл меня. Жизнь не удалась, всё плохо!» Значит, первые гонки мы слушали, что у него прошлогоднее шасси, а выяснилось, что это не так. Теперь мы слышим про то, как Албон нарушил приказ. И уже Ваулз объяснил, что в момент, когда ему это сообщили, то Албон ехал с открытым крылом, параллельно обгоняя Сайнса.

И теперь факт в том, что началось деструктивное влияние на команду, которая вроде только начала подниматься… Ну, посмотрим», — сказал Попов в видеоролике VK-группы «Гаснут Огни».