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Норрис рассказал, как его конкуренция с Пиастри помогает «Макларену»

Норрис рассказал, как его конкуренция с Пиастри помогает «Макларену»
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Британский гонщик Формулы-1 Ландо Норрис из команды «Макларен» высказался о том, что конкуренция с партнёром Оскаром Пиастри помогает коллективу развиваться.

«Не то чтобы мы оказались случайно в том положении, где находимся сейчас. Мы понимаем наши сильные и слабые стороны, откуда исходят угрозы. На данный момент команда очень компетентна, и это очень хорошо для нас. С такими руководителями, как Зак [Браун] и Андреа [Стелла], которые держат коллектив в тонусе, усердно работают, активно проектируют будущее и напоминают нам о наших конкурентах и о том, насколько они могут быть близки, мы завоюем успех.

Тот факт, что мы пока выиграли не все гонки, нас не радует. Но нацелены оптимистично. То же самое и с Оскаром. Мы оба отлично ладим, нам нравится работать вместе. Я подталкиваю его, он мотивирует меня, и это хорошо для команды. Так что да, это всё положительные моменты», — приводит слова Норриса издание Racingnews365.

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