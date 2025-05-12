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Видео: Колапинто обратился к фанатам «Альпин» перед Имолой, выразив желание вернуть трофей

Видео: Колапинто обратился к фанатам «Альпин» перед Имолой, выразив желание вернуть трофей
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21-летний аргентинский гонщик Формулы-1 Франко Колапинто, ставший боевым пилотом «Альпин», обратился к поклонникам перед дебютом за рулём болида французского коллектива на предстоящем седьмом этапе Гран-при Эмилии-Романьи.

«Привет всем! Я здесь, в Энстоуне, и у меня тут несколько хороших и быстрых машин, и, кроме того, я смотрю на аргентинский кубок 1996 года (Колапинто говорит про трофей за победу на Гран-при Аргентины — 1996, в котором гонку выиграл Деймон Хилл из «Уильямса» с двигателем «Рено», а его партнёр Жак Вильнёв стал вторым. — Прим. «Чемпионата»). Надеюсь, однажды мы вернём одну из этих наград.

Это очень захватывающе. Наконец-то я проехал несколько кругов на симуляторе в качестве гонщика. Я очень рад предстоящему уикенду, готовлюсь к Имоле вместе с командой и инженерами. Проделана большая работа, впереди столько интересных дней, и я с нетерпением жду гоночных выходных», — сказал Колапинто.

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