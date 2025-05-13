Экс-инженер Массы в «Феррари» объяснил проблемы Хэмилтона с болидом SF-25

Бывший гоночный инженер команды Формулы-1«Феррари» Роб Смедли, работавший с бразильским пилотом Фелипе Массой, высказался о проблемах 40-летнего британского гонщика и семикратного чемпиона серии Льюиса Хэмилтона.

«Этой машиной не так-то просто управлять. Она определённо не соответствует стилю пилотирование Льюиса. Шарль [Леклер] может добиться лучшего результата в квалификационном режиме, когда появляется возможность по-настоящему выжать максимум из машины и нужна устойчивая задняя часть болида на высоких скоростях.

Мы видели в прошлом, что если у Льюиса нет той стабильной задней части на высоких скоростях, на которую он может полагаться, если машина слишком чувствительна, то он не счастлив и не может дать максимум. Это просто не его стиль.

Но их основная причина проблем, на мой взгляд, с производительностью. Они ничего не смогут сделать с такой машиной», — приводит слова Смедли издание GPblog.