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Фото: 40-летний гонщик «Феррари» Хэмилтон показал актуальную физическую форму

Фото: 40-летний гонщик «Феррари» Хэмилтон показал актуальную физическую форму
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Семикратный чемпион Формулы-1 пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежими фото. 40-летний спортсмен продемонстрировал актуальную физическую форму.

Фото: Из личного архива Льюиса Хэмилтона

Фото: Из личного архива Льюиса Хэмилтона

В настоящий момент Хэмилтон занимает седьмое место в общем зачёте пилотов. После шести этапов в активе британца 41 очко. Его товарищ по команде Шарль Леклер располагается на пятой позиции. На счету монегаска 53 балла. Лидером является британец Оскар Пиастри, представляющий «Макларен» (131 очко).

Следующий этап Формулы-1, Гран-при Эмилии-Романьи, состоится с 16 по 18 мая.

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