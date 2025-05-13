Жак Вильнёв предупредил Хэмилтона на фоне сложностей Льюиса в «Феррари»

Чемпион Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв поделился мнением о сложностях, с которыми столкнулся гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон в нынешнем сезоне.

«Сейчас только и слышишь, что Льюис Хэмилтон совсем недоволен. Шарль Леклер, напротив, всё больше и больше набирает обороты. И это можно услышать в комментариях Льюиса: «Мне жаль». Это как с Норрисом: как только ты начинаешь это делать, то обжигаешься. Начинаешь терять доверие к себе. Другие тоже начинают терять доверие к тебе. Это неподходящий имидж для такой непостоянной команды, как «Феррари». «Феррари» подобна вулкану. Им нужны эти фейерверки. Нужна страсть, искра. Если искры нет, это проблема. В «Мерседесе» ему позволяли не торопиться. В «Феррари» такого нет. Тебе нужно сражаться», – приводит слова Вильнёва PlanetF1 со ссылкой на Vision4Sport.

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