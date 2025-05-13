На «Сириус Автодроме» стартует летний сезон трек-дней

17 мая все любители скоростных заездов вновь смогут принять участие в трек-дне и выехать на трассу Формулы-1 на своём личном автомобиле без специальной подготовки.

Как и прежде, необходимо пройти сразу на месте несложные административную, техническую и медицинскую проверки. Из нового: теперь билет можно сразу купить на сайте, там же можно ознакомиться с расписанием и выбрать удобные для себя 15-минутные сессии. 17 мая будет доступна категория «Туризм».

Фото: Пресс-служба Сириус Автодрома

В этот день также будут доступны тренировки с инструктором на спорткарах из автопарка автодрома, таких как Toyota GR86, линейка BMW: M2, M3 Performance, M4 Performance, а также сверхмощные суперкары Mercedes AMG GT R и Ferrari 458 Italia.

Зимний сезон трек-дней успешно завершился в начале весны. Всего с ноября по март было проведено 10 уикендов трек-дней, в которых приняло участие около 400 человек и более 300 автомобилей — как гражданских, так и спортивных.

«Сириус Автодром» – уникальный для России круглогодичный гоночный трек доступный для тренировок, что позволяет спортсменам провести тесты своих «боевых» машин и благополучно подготовиться к старту гоночного сезона. Зимой активными участниками трек-дней стали такие автоспортивные команды, как ROSNEFT, TEAMGARIS, KRAMAR MOTORSPORT, TIME4BMW, МОЩНЫЕ, которые выступают в чемпионатах Российской серии кольцевых гонок, Чемпионате REC в различных классах.

Фото: Пресс-служба Сириус Автодрома

Рекорд круга на «Сириус Автодроме» принадлежит пилоту команды TIME4BMW Алексею Несову на Mercedes AMG GT3, он в рамках трек-дней преодолел дистанцию за 0:59.075 секунды, а его сокомандник Максим Кизилов стоит на второй строчке в рейтинге самых быстрых участников трек-дней с результатом 1:00.505. Лучший круг на Mitjet 2L промчался за 1:08.580 ещё один именитый пилот, Сергей Борисов.

В календаре лета уже отмечены даты следующих трек-дней: 14 июня и 12 июля.

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