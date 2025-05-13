Жак Вильнёв ответил, в каком случае Льюис Хэмилтон усугубит своё положение в «Феррари»

Чемпион Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв высказал мнение, что пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон не должен сильно сомневаться в себе, иначе справиться со сложностями будет ещё сложнее.

«Льюис по-прежнему вносит вклад в имидж команды, так что я пока не вижу никаких проблем. Проблема лишь в том, насколько сильно он будет сомневаться. Если он начнёт сомневаться слишком сильно, то справиться будет трудно. Я недостаточно хорошо знаю Льюиса. Узнать и понять его действительно непросто. У него свой защитный барьер, поэтому его действительно трудно понять. Он провёл все эти годы в «Мерседесе», находясь под плотной опекой. И в то время это казалось необходимостью. Он не понимает, как реагировать на ситуацию сейчас. Думаю, он вообще не ожидал того, что произошло», — приводит слова Вильнёва PlanetF1 со ссылкой на Vision4Sport.

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