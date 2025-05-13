Расписание трансляций Гран-при Эмилии-Романьи — 2025

С 16 по 18 мая в календаре Формулы-1 запланирован седьмой этап нынешнего сезона – Гран-при Эмилии-Романьи.

Все заезды можно будет увидеть на телеканале Sky Sports. Кроме того, эфир будет доступен в сервисе F1 TV. На территории Восточной Европы, стран Балтии и Средней Азии гоночный уикенд можно будет посмотреть на телеканале Setanta Sports. Официальной трансляции в Российской Федерации вестись не будет. При этом «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию гоночного уикенда.

Формула-1 Гран-при Эмилии-Романьи — 2025. Расписание трансляций уикенда (время московское)

Пятница, 16 мая:

14:30. Первая тренировка Гран-при Эмилии-Романьи;

18:00. Вторая тренировка Гран-при Эмилии-Романьи.

Суббота, 17 мая:

13:30. Третья тренировка Гран-при Эмилии-Романьи;

17:00. Квалификация Гран-при Эмилии-Романьи.

Воскресенье, 18 мая:

16:00. Гонка Гран-при Эмилии-Романьи.

Презентационный ролик «Кадиллака» в Формуле-1: