Расписание трансляций Гран-при Эмилии-Романьи — 2025

С 16 по 18 мая в календаре Формулы-1 запланирован седьмой этап нынешнего сезона – Гран-при Эмилии-Романьи.
Все заезды можно будет увидеть на телеканале Sky Sports. Кроме того, эфир будет доступен в сервисе F1 TV. На территории Восточной Европы, стран Балтии и Средней Азии гоночный уикенд можно будет посмотреть на телеканале Setanta Sports. Официальной трансляции в Российской Федерации вестись не будет. При этом «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию гоночного уикенда.
Формула-1 Гран-при Эмилии-Романьи — 2025. Расписание трансляций уикенда (время московское)
Пятница, 16 мая:
14:30. Первая тренировка Гран-при Эмилии-Романьи;
18:00. Вторая тренировка Гран-при Эмилии-Романьи.
Суббота, 17 мая:
13:30. Третья тренировка Гран-при Эмилии-Романьи;
17:00. Квалификация Гран-при Эмилии-Романьи.
Воскресенье, 18 мая:
16:00. Гонка Гран-при Эмилии-Романьи.
Презентационный ролик «Кадиллака» в Формуле-1: