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Формула-1, Гран-при Эмилии-Романьи: пятничные тренировки, онлайн-трансляция

Формула-1, Гран-при Эмилии-Романьи: пятничные тренировки, онлайн-трансляция
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16 мая состоятся пятничные тренировки седьмого этапа сезона-2025 Формулы-1 — Гран-при Эмилии-Романьи. Первая сессия свободной практики стартует в 14:30 по московскому времени, а вторая начнётся в 18:00 мск.

Интернет-портал «Чемпионат» проведёт текстовые онлайн-трансляции свободных практик, которые будут доступны по нижеприведённым ссылкам:

Онлайн-трансляция первой тренировки Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1.

Формула-1 2025. Этап 7, Имола, Италия
Гран-при Эмилии-Романьи. Свободная практика 1
16 мая 2025, пятница. 14:30 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:16.545
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.032
3
Карлос Сайнс
Williams
+0.052

Онлайн-трансляция второй тренировки Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1.

Формула-1 2025. Этап 7, Имола, Италия
Гран-при Эмилии-Романьи. Свободная практика 2
16 мая 2025, пятница. 18:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:15.293
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.025
3
Пьер Гасли
Alpine
+0.276

Лидером общего зачёта пилотов в настоящий момент является гонщик «Макларена» Оскар Пиастри, в активе которого 131 очко. На второй позиции находится его товарищ по команде Ландо Норрис, на счету которого 115 баллов. Топ-3 замыкает Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (99).

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