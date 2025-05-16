Формула-1, Гран-при Эмилии-Романьи: пятничные тренировки, онлайн-трансляция

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16 мая состоятся пятничные тренировки седьмого этапа сезона-2025 Формулы-1 — Гран-при Эмилии-Романьи. Первая сессия свободной практики стартует в 14:30 по московскому времени, а вторая начнётся в 18:00 мск.

Интернет-портал «Чемпионат» проведёт текстовые онлайн-трансляции свободных практик, которые будут доступны по нижеприведённым ссылкам:

Онлайн-трансляция первой тренировки Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1.

Онлайн-трансляция второй тренировки Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1.

Лидером общего зачёта пилотов в настоящий момент является гонщик «Макларена» Оскар Пиастри, в активе которого 131 очко. На второй позиции находится его товарищ по команде Ландо Норрис, на счету которого 115 баллов. Топ-3 замыкает Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (99).

Дэвид Култхард проехал по трассе в Кьялами на машине Формулы-1: