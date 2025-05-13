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«Ред Булл» стремится скопировать конструкцию тормозов «Макларена» — Racingnews365

«Ред Булл» стремится скопировать конструкцию тормозов «Макларена» — Racingnews365
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Австрийская команда Формулы-1 изучает способы использования конструкции тормозов «Макларена» с целью контролировать температуру шин. Об этом информирует Racingnews365.

Сообщается, что «Ред Булл» в настоящий момент разрабатывает пакет обновлений, который будет внедрять в ближайших Гран-при. При этом особое внимание уделяется конструкции задних тормозов.

Система охлаждения задних тормозов «Макларена» ранее была тщательно исследована Международной автомобильной федерацией (ФИА) и по результатам проверок была признана полностью законной.

Ранее пилот Юки Цунода объяснил, почему не намерен переезжать в Великобританию после перехода в «Ред Булл».

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