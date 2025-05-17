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Формула-1, Гран-при Эмилии-Романьи — 2025: субботняя практика, онлайн-трансляция

Формула-1, Гран-при Эмилии-Романьи — 2025: субботняя практика, онлайн-трансляция
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17 мая пройдёт третья тренировка седьмого этапа сезона-2025 Формулы-1 — Гран-при Эмилии-Романьи. Начало сессии запланировано на 13:30 по московскому времени.

Интернет-портал «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию третьей свободной практики, следить за которой можно по нижеприведённой ссылке:

Онлайн-трансляция третьей тренировки Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1.

Формула-1 2025. Этап 7, Имола, Италия
Гран-при Эмилии-Романьи. Свободная практика 3
17 мая 2025, суббота. 13:30 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:14.897
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.100
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.181

Напомним, первое место в общем зачёте пилотов в настоящий момент занимает гонщик «Макларена» Оскар Пиастри, на счету которого 131 очко. На второй позиции находится его напарник Ландо Норрис, в активе которого 115 баллов. Тройку сильнейших замыкает Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (99).

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