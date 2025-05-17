Формула-1, Гран-при Эмилии-Романьи — 2025: субботняя практика, онлайн-трансляция

17 мая пройдёт третья тренировка седьмого этапа сезона-2025 Формулы-1 — Гран-при Эмилии-Романьи. Начало сессии запланировано на 13:30 по московскому времени.

Интернет-портал «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию третьей свободной практики, следить за которой можно по нижеприведённой ссылке:

Онлайн-трансляция третьей тренировки Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1.

Напомним, первое место в общем зачёте пилотов в настоящий момент занимает гонщик «Макларена» Оскар Пиастри, на счету которого 131 очко. На второй позиции находится его напарник Ландо Норрис, в активе которого 115 баллов. Тройку сильнейших замыкает Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (99).

Виртуальный болид проехал по новой трассе Формулы-1: