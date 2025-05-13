Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Феррари» не представит обновление на Гран-при Эмилии-Романьи — Autoracer

«Феррари» не представит обновление на Гран-при Эмилии-Романьи — Autoracer
Комментарии

Команда Формулы-1 «Феррари» не представит обновление на предстоящем Гран-при Эмилии-Романьи, как ожидалось ранее, сообщает издание Autoracer.

По информации ресурса, «Скудерия» проведет тесты, касающиеся задней части болида SF-25, а обновления могут появиться не раньше Гран-при Испании.

Напомним, после шести этапов сезона-2025 «Феррари» располагается на четвёртом месте в Кубке конструкторов. Семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон занимает седьмое место в личном зачёте, монегаск Шарль Леклер — пятый.

Материалы по теме
Экс-инженер Массы в «Феррари» объяснил проблемы Хэмилтона с болидом SF-25

7-кратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон на итальянском языке обратился к болельщикам в Монце

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android