«Феррари» не представит обновление на Гран-при Эмилии-Романьи — Autoracer

Команда Формулы-1 «Феррари» не представит обновление на предстоящем Гран-при Эмилии-Романьи, как ожидалось ранее, сообщает издание Autoracer.

По информации ресурса, «Скудерия» проведет тесты, касающиеся задней части болида SF-25, а обновления могут появиться не раньше Гран-при Испании.

Напомним, после шести этапов сезона-2025 «Феррари» располагается на четвёртом месте в Кубке конструкторов. Семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон занимает седьмое место в личном зачёте, монегаск Шарль Леклер — пятый.

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