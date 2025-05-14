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Гиперкар Koenigsegg установил новый рекорд скорости на дистанции в полмили

Гиперкар Koenigsegg установил новый рекорд скорости на дистанции в полмили
Koenigsegg Jesko Absolut
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Гиперкар Koenigsegg Jesko Absolut установил новый рекорд скорости для серийных автомобилей на дистанции полмили при старте с места. В ходе заездов, которые состоялись на принадлежащей компании шведской трассе, Jesko Absolut достиг скорости 359,83 км/ч, что на 7 км/ч больше, чем предыдущий рекорд, установленный Hennessey Venom F5 Coupe в августе 2024 года.

Гиперкар Koenigsegg Jesko, представленный в 2019 году в Женеве, оснащён 5,1-литровым двигателем V8 с двумя турбинами и мощностью 954 кВт (1298 л. с.), который при использовании топлива E85 способен развивать 1193 кВт (1622 л. с.). Версия Absolut, дебютировавшая в 2020-м, отличается от обычного Jesko плавниками вместо массивного антикрыла.

Сообщается, что расчётная максимальная скорость Koenigsegg Jesko Absolut превышает 560 км/ч. Кроме того, автомобилю принадлежит мировой рекорд по времени разгона с места до 400 км/ч и торможения до полной остановки — 27,83 секунды.

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