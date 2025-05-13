Фото: Формула-1 в честь 75-летия представила постер со всеми чемпионами

Сегодня, 13 мая, Формула-1 отмечает 75-летие. В 1950 году в эту дату в Сильверстоуне состоялась первая гонка в истории чемпионата. По случаю этого знаменательного события пресс-служба «Королевских гонок» на странице организации в социальных сетях представила постер со всеми чемпионами мира.

«Герои, легенды, идолы. 34 чемпиона, и отсчёт продолжается с момента зарождения Формулы-1 в 1950 году», — говорится в подписи к постеру.

Фото: Formula 1

Следующий этап Формулы-1, Гран-при Эмилии-Романьи, состоится в предстоящий уикенд – с 16 по 18 мая. Это будет седьмой этап нынешнего сезона.

Презентационный ролик «Кадиллака» в Формуле-1: