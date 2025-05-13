В «Форде» рассказали об участии в разработке двигателя «Ред Булл» 2026 года

Марк Рашбрук, руководитель отделения Ford Performance автоконцерна «Форд», рассказал об участии компании в разработке двигателя 2026 года для команды Формулы-1 «Ред Булл».

«С каждым днём сотрудничество становится сильнее. По правде говоря, работа началась ещё до подписания контракта. В целом мы вносим вклад в разработку двигателя внутреннего сгорания и электрических компонентов.

Изначально фокус был на электрификации. Но, учитывая число компонентов, которые мы можем изготавливать, сотрудничество стало чем-то большим. Каждый день мы производим детали и отправляем их на тесты в Милтон-Кинс. Некоторые уже пошли в производство», — приводит слова Рашбрука издание Motorsport.