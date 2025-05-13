«Настоящий дурдом!» Том Коронел — о тайном участии Ферстаппена в тестах на «Нюрбургринге»

Нидерландский гонщик и эксперт Том Коронел ответил на вопрос по поводу участия своего соотечественника — пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена — в тестах на трассе «Нюрбургринг» за рулём машины категории GT3. Ранее сообщалось, что Ферстаппен ради сохранения конфиденциальности участвовал в тестах под псевдонимом Франц Герман.

«Я участвовал в гонке, а вот Франц Герман участия в ней принять не мог. У него ещё нет соответствующей лицензии. Для гонок на «Северной петле» нужно специальное разрешение. И наш Франц ещё не прошёл этот курс! Однако в пятницу Макс поучаствовал в тестах», — приводит слова Коронела Racingnews365.

Ранее в прессе сообщалось, что гонщик «Ред Булл» побил неофициальный рекорд круга, преодолев дистанцию за 7:56.

«У него более быстрая машина, класса GT3. И они действительно едут быстрее восьми минут. Я ненадолго навестил Макса. Его телохранители провели к нему моего сына. Вполне естественно, что Макс был надёжно защищён от фотографов. Как только стало известно, что Макс на «Северной петле», там было полно журналистов. Настоящий дурдом!» — сказал Коронел в интервью Racingnews365.

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