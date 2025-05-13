Стали известны итоги первого этапа сезона Igora Drive Drift Challenge 2025

10 и 11 мая более 2000 зрителей стали свидетелями захватывающей борьбы лучших региональных дрифтеров на первом этапе нового сезона IDDC, который прошёл в легендарном «бетонном Колизее» — дрифт-площадке в паддоке «Ралли Мото Центра».

Фото: пресс-служба IDDC

IDDC подтвердил свой статус главных соревнований по дрифту всего Северо-Западного региона — в первом этапе приняли участие 43 пилота из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также из Архангельской, Мурманской, Псковской областей и из Республики Карелия. Ещё бóльшим было разнообразие техники — от популярных среди дрифтеров по всей стране Nissan Silvia, разнообразных BMW и Toyota до экзотических ГАЗ-24-10 и Mercedes-Benz.

Одним из гостей первого этапа Igora Drive Drift Challenge стал известный видеоблогер и стример Дмитрий Гордей, который не только понаблюдал за работой команд и боевыми заездами, но и прокатился на дрифт-такси.

Субботнюю квалификацию уверенно выиграл Артём Лейтис на Nissan 350Z — пилот из Карелии набрал максимально возможные 100 баллов. Дальше подиум заняли петербуржцы: вторым стал Матвей Вахрушев на Nissan Laurel, третьим — Илья Полищук на BMW E92.

Фото: пресс-служба IDDC

В воскресенье майская погода поставила перед пилотами непростую задачу: похолодало и пошёл небольшой снег. Дрифтерам нужно было подобрать оптимальные настройки и адаптировать свой стиль под переменчивые условия, и далеко не все лидеры квалификации смогли с этим справиться.

В финал вышли Лейтис и Полищук — победа осталась за Артёмом. Третьим стал пилот из Санкт-Петербурга Александр Мезенцев на BMW E92, который в заезде за бронзу опередил Алексея Арсеньева.

В личном зачёте уверенно лидирует Лейтис — у него 272 балла. За ним следуют Полищук и Мезенцев, у которых 197 и 160 очков соответственно.

Фото: пресс-служба IDDC

В командном зачёте лучшим стал коллектив Kinforest SQUAD, за который выступают Артём Лейтис, Денис Тестоедов и Илья Клюкин. Второе место — у команды «Tamashi Культура Заноса». Её цвета защищают Илья Полищук, Анатолий Кизин и Олег Серафименко. На третьей позиции расположился «КонтинентПак», в составе которого Мезенцев, Никита Самарин, Никита Гольбрайх и Владислав Вторушин. Kinforest SQUAD набрала 355 очков, «Tamashi Культура Заноса» — 277 баллов, «КонтинентПак» — 196.

Парад пилотов, автограф-сессия, выставка редких автомобилей, дрифт-такси, детская комната, зона фуд-траков — развлечений для посетителей хватало и за пределами «бетонного Колизея».

Пилоты подарили нам два дня незабываемых заездов, красивых постановок, плотной, отчаянной борьбы, градус которой нарастал по мере продвижения по сетке. Впереди ещё три этапа Igora Drive Drift Challenge 2025, причём финальный пройдёт на шоссейно-кольцевой трассе автодрома «Игора Драйв».

Следующий дрифт-уикенд пройдёт 28–29 июня. Билеты уже в продаже!

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