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Эксперт считает, что «Мерседес» может не задумываясь сменить Расселла на Ферстаппена

Эксперт считает, что «Мерседес» может не задумываясь сменить Расселла на Ферстаппена
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Бывший гоночный инженер команды Формулы-1 «Феррари» Роб Смедли, работавший с бразильским пилотом Фелипе Массой, высказался о возможном переходе четырёхкратного и действующего чемпиона мира Макса Ферстаппена в «Мерседес».

«Подписал бы я новый контракт с Расселлом, если бы пришлось выбирать между ним и Ферстаппеном? О, это очень, очень сложный вопрос. Речь идёт о четырёхкратном чемпионе мира, который является одним из тех очень, очень особенных гонщиков, кто может выжимать из машины больше, чем в ней есть. Он сделал это в субботу в Майами, и он сделал это в начале гонки.

Если бы я принимал такое решение, то отвечу на вопрос — хотел бы я, чтобы Макс Ферстаппен был в моей машине, а не кто-то другой на стартовой решётке прямо сейчас? Да, 100% я бы хотел этого. Без сомнений», — цитирует Смедли F1Oversteer.

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